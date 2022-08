Visita del Papa: a Palazzo Fibbioni presentato il libro "L'Aquila città del Perdono"

Sono in totale cinquecento le copie stampate del libro "Papa Francesco visita L'Aquila, città del Perdono". La pubblicazione sarà un dono per i Cardinali che accompagneranno il Santo Padre nel corso della sua visita a L'Aquila il 28 di agosto, ed anche per i rappresentanti istituzionali regionali e nazionali.

Il libro - edito da Michele Maria Biallo - è stato presentato in Sala Rivera a Palazzo Fibbioni dal Sindaco dell'Aquila e Presidente del Comitato Perdonanza Pierluigi Biondi, dalla vice Presidente dello stesso Comitato Fabrizia Aquilio, dal Vescovo Ausiliare dell'Aquila Don Antonio D'Angelo e da Don Carmelo Pagano Le Rose.

Quest'ultimo, studioso celestiniano, è colui il quale ha curato buona parte dei testi presenti nel libro. "Il volume - parole proprio di Don Carmelo Pagano Le Rose in conferenza stampa - vuole essere insieme agile, essenziale e completo. Il senso della pubblicazione è quello di fornire le linee principali della vita e del messaggio celestiniano".

Nel libro sono analizzati vari aspetti: tra questi le scelte fatte da Celestino, e poi le caratteristiche e le peculiarità principali dell'eremitismo celestiniano. Un passaggio è dedicato in maniera specifica alla Bolla del Perdono e ad un suo commento basato anche e soprattutto su fonti dei commentatori dell'epoca.

Nella pubblicazione è presente anche una sezione - questa curata da Massimo Alesii - relativa al riconoscimento della Perdonanza come Patrimonio Immateriale dell'UNESCO.

Per il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi "il libro rappresenta qualcosa che mancava, pur mettendo al centro una figura di cui si è scritto moltissimo". "La pubblicazione - continua Biondi - pur nella sua forma di compendio, rimette infatti in fila con puntualità alcune questioni attinenti la vita di Celestino V, uscendo dalla mera descrizione dell'eremita diventato Papa".

"L'iniziativa editoriale - spiega Fabrizia Aquilio, vice presidente del Comitato Perdonanza, ripercorrendone tempi e modi - si è concretizzata in meno di un mese; il libro è bilingue, in italiano ed in inglese, per dare un respiro quanto più internazionale possibile al messaggio celestiniano".

Un messaggio "attualissimo" per il Vescovo Ausiliare dell'Aquila Don Antonio D'Angelo che, plaudendo all'iniziativa, ha evidenziato anche come "ogni volta che si pubblica un libro c'è un arricchimento spirituale per tutti".