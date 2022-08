Un francobollo speciale per la visita di Papa Francesco a L'Aquila

In occasione della 728^ edizione della Perdonanza celestiniana, con la presenza straordinaria di Papa Francesco all’Aquila per l’apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio, su richiesta del Comitato Organizzatore Poste Italiane realizzerà uno speciale annullo filatelico per sottolineare l’importanza dell’evento e lasciare una traccia indelebile di questo avvenimento nella storia della città e del Paese.

Il bollo speciale sarà disponibile domenica 28 agosto presso lo stand di Poste Italiane allestito in corso Vittorio Emanuele (nell’area compresa tra Quattro Cantoni e via Simonetto) dalle ore 8.30 alle 14.30, insieme alle cartoline dedicate alla visita pastorale del Santo Padre nel capoluogo abruzzese.

“Da secoli L’Aquila sperava che l’apertura della Porta Santa avvenisse per mano di un pontefice e, finalmente, il mondo vedrà Papa Francesco battere per tre volte sul legno della Porta Santa con il bastone d’ulivo del Getsemani per dare inizio al primo giubileo della cristianità, che si rinnova ogni 28 di agosto, da 728 anni. Per celebrare questo evento eccezionale – ha dichiarato il primo cittadino Pierluigi Biondi, presidente del Comitato Perdonanza – abbiamo previsto uno speciale annullo filatelico che resterà nella storia d’Italia”.

Esprime soddisfazione per l’iniziativa il vescovo ausiliare dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo, che dichiara: “Saluto con vivo apprezzamento l’iniziativa del Comitato Perdonanza di commissionare un annullo filatelico per onorare la prossima visita pastorale di Papa Francesco all’Aquila in occasione della Perdonanza. L’iniziativa promossa permetterà a tutti di avere un bel ricordo della visita del Pontefice e aiuterà tutti a non dimenticare, anche attraverso questa iniziativa, non solo l’evento storico che la città e l’Arcidiocesi si apprestano a vivere, ma anche la necessità di perdonare sempre”.

Il bozzetto dell’annullo filatelico riproduce il logo realizzato per la 728^ edizione della Perdonanza, con l’immagine di Papa Francesco nell’atto amorevole del suo saluto e, alle sue spalle, il rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Completano l’annullo le scritte «728^ edizione Perdonanza Celestiniana – Visita Pastorale di Papa Francesco» e «28.8.2022 – 67100 L’Aquila V.R.».

Per l’occasione, sempre su commissione del Comitato Organizzatore della Perdonanza, Poste Italiane ha realizzato inoltre una cartolina con una immagine di Papa Francesco e il Tripode della Pace e una cartella filatelica contenente tre cartoline obliterate con due immagini di Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e, sullo sfondo, la Bolla del Perdono con il testo dell’indulgenza plenaria donata da Papa Celestino V.

Entrambi i prodotti filatelici saranno disponibili presso il servizio temporaneo. Allo stand di Poste Italiane saranno presenti, tra gli altri, il direttore della Filiale provinciale Daniele Evangelisti e, in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia, Roberta Sarrantonio.

“Ancora una volta – commenta il direttore provinciale di Poste Italiane, Daniele Evangelisti – siamo onorati di partecipare a questo evento storico riconosciuto a livello mondiale e quest’anno ulteriormente impreziosito dalla visita di Papa Francesco. Lo speciale annullo resterà disponibile per i sessanta giorni successivi all’evento presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di L’Aquila V.R. (via della Crocetta) per soddisfare le richieste di bollatura. Terminato il periodo di utilizzo, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico postale e verrà esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni”.