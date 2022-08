Il concerto di Claudio Baglioni chiude la 728° edizione della Perdonanza: guarda la photogallery

Ieri sera Claudio Baglioni ha chiuso l'ultima serata del programma artistico della 728° Perdonanza Celestiniana, una Perdonanza intensa di emozioni, soprattutto per la venuta di Papa Francesco.



Ma è stato il celebre cantautore italiano, a chiudere questa settimana così importante per la città dell'Aquila, attirando centinaia di persone da tutto il territorio.



Una platea emozionatissima, quella di Collemaggio, mentre si susseguivano i più grandi successi di Baglioni.



Vi lasciamo con i suggestivi scatti curati per l'occasione dal fotografo Marcello Spimpolo.