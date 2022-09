Torna il Jazz itinerante in città, come cambia la viabilità.

“Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna anche nel 2022 con un’edizione che rafforza l’impegno in prima linea nelle terre del cratere delle quattro regioni coinvolte – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - confermando il coinvolgimentoe l’organizzazione della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” e il coordinamento operativo dell’associazione Jazz all’Aquila.

L’edizione del 2022 vede l’omaggio della due giorni aquilana a Pier Paolo Pasolini e Charles Mingus - dei quali si celebrano i 100 anni dalla nascita- evidente già dal titolo scelto per la manifestazione dalla direzione artistica “In molti sogni, la verità che è in noi”; omaggio che si concretizzerà in un programma aperto alla ricerca artistica, il filo rosso che lega idealmente questi due giganti del ‘900, all’elogio della diversità, al viaggio che,dando spazio a molti musicisti eccellenti, attraverserà i "molti sogni” del Jazz Italiano. Numerosi saranno i progetti dedicati ai due artisti a partire da “100 Comizi d’Amore” di Giovanni Guidi, Silvia Bolognesi & Emanuele Parrini “Mingus 100”, Furio Di Castri Quintet “Furious Mingus”, passando per il progetto “Le Nuvole di Pier Paolo” con Daniele Sepe, Flavio Boltro e altri importanti musicisti, Luca Bulgarelli & Jacopo Ferrazza “Mingus Project”, Robert Bonisolo Quartet feat. Anna Zago “PPP PIG BAND” e la grande Fonterossa Open Orchestra diretta da Silvia Bolognesi in “MingusMingusMingus”.

COME CAMBIA LA VIABILITA'





Piazza Battaglione Alpini: (occupazione per area accoglienza, informazioni e veicoli organizzazione) Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 0:00 del 03.09.2022 alle ore 8:00 del 05.09.2022. Rimane consentito il transito per accedere a corso Vittorio Emanuele nel rispetto della vigenza de1l’Area Pedonale “APU 2”

Piazza Duomo: Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nei giorni 3 e 4 settembre 2022. Alle ore 20:00 entra in vigore l’Atea Pedonale Estiva.

Piazza Chiarino: Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata degli ingombri: dalle 14:00 alle 20:00 del 02.09.2022 (montaggio palco); dalle 17:00 alle 24:00 del 03.09.2022; dalle 15:00 alle 20:00 del 04.09.2022. Istituzione, a cura dell’organizzazione, di un corridoio transennato che garantisca l’accesso veicolale ai passi carrabili posti ai civici nn. 1, 3, 3º e 19 e l’uscita su Via Garibaldi dei veicoli con provenienza Piazza Santa Maria Paganica al di fuori degli orali sopra indicati.

Piazza Santa Margherita: Istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata degli ingombri su tutta la piazza, nei giorni 3 e il 4 settembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Piazza San Vito e via Borgo Rivera (tratto piazza San Vito/ingresso del Parco delle Acque): Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri (ambo i lati o su tuttala piazza), dalle ore 14:00 alle o1e 20:00 del 03.09.2022.

Via XX Settembre: Istituzione de1 divieto di transito in entrambe le direzioni, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 del 04.09.2022, con accesso consentito dal lato Tribunale fino a via Fontesecco. Istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 8:00 alle 14:00 del 04.09.2022 nell’area a margine carreggiata di via XX Settembre compresa tra via dell’Orto Agrario e via Persichetti, nonché in via Persichetti, lato destro a salire fino allo stallo riservato alle forze dell’ordine.

Via San Marciano: Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle 15:00 alle 20:00 nei giolrù 3 e 4 settembre 2022 Ordina, inoltre, le seguenti modifiche alla viabilità nelle aree limitrofe a quelle interessate dalla rrianifestazione:

Corso Federico Il: Istituzione del divieto di transito dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nei giorni 3 e 4 settembre 2022 nel tratto via Battisti/piazza Duomo con apposizione di direzione obbligatoria sinistra all’altezza di via Battisti. Alle ore 20:00 entra in vigore l’Area Pedonale Estiva.

Corso Principe Umberto: Istituzione del divieto di transito dalle ore 16:00 alle ore 20:00 il 03.09.2022. Alle ore 20:00 entra in vigore l’Area Pedonale Estiva.

Via Maiella (tratto antistante parco giochi): Istituzione ambo i lati di stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno previsto dal Codice della Strada. I suddetti stalli saranno in vigote dalle ore 8:00 del 03.09.2022 alle ore 8:00 del 05.09.2022.

Via Sallustio: Istituzione del divieto di transito in direzione centro dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni 3 e 4 settembre 2022, con eccezione per i residenti muniti di Citypass diretti agli stalli di sosta riservati presenti nella parte alta e in piazza Palazzo. Istituzione contestuale dell’obbligo di direzione sinistra verso via Buccio di Ranallo all’altezza di piazza Fontesecco, per i veicoli provenienti da via Fontesecco e diretti verso il centro.

Via delle Aquile: Istituzione del divieto di transito nei giorni 3 e il 4 settemble 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 L’ordinanza dispone inoltre che: È consentito, salvo modifiche al percorso, il transito al bus navetta A.M.A. in servizio nel centro storico.

In relazione ai provvedimenti adottati con la presente ordinanza, nei giorni 3 e 4 settembre 2022 è sospesa la validità dei Citypass APU1, APU2, ZTL2 e ZRU2, nelle aree di colso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza Chiamino, piazza Palazzo, via e piazza San Silvestro. Sono autorizzati alla circolazione nelle aree inteidette del centro storico i veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma e la presenza di pedoni sulla sede stradale, previa valutazione effettuata dagli organi di polizia stradale presenti ai varchi.