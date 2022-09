L'Abruzzo al Festival del Cinema di Venezia

L’Abruzzo e le sue potenzialità di set cinematografico naturale sotto i riflettori della 79esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L’aquilano Andrea Lolli, ricercatore e consulente in materia di cinema e turismo, interverrà infatti a un incontro organizzato da Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva, parlando in anteprima dei suoi due libri, Gran Sasso e Cinema. Movie map del Gran Sasso d’Italia (Ricerche e Redazioni) e Cinema e turismo. Dalle Film Commission alle strategie di promozione del territorio (Carocci editore) che usciranno, rispettivamente, a ottobre e il prossimo anno.