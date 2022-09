Crisi climatica mondiale, all'Aquila la Conferenza Internazionale del Progetto Valor

Ancora pochi giorni e pochi posti disponibili per partecipare alla Conferenza finale del progetto Erasmus+ KA VALOR.

Si terrà a L’Aquila presso il palazzetto dei Nobili il prossimo 20 settembre dalle 10.00 alle 13.00 la conferenza internazionale. del progetto unitamente alla Partnership Europea presenterà i risultati dei 3 anni di lavoro.

La Conferenza vede la partecipazione della Partnership VALOR che oltre l ’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è composta da ….. Parco Nazionale dell’Olimpo, NECCA dalla Grecia;- Parco Naturale della Foresta Nera Centro/Nord dalla Germania; - Università della Tessaglia, dalla Grecia; - Università “Stefan cel Mare” Suaceva, dalla Romania; - MAKRO società di sviluppo manageriale e di consulenza, dalla Turchia; - Centro di Scienza e Tecnologia Forestale della Catalogna, Spagna; - SINTESI, Centro per la Ricerca e l'Educazione, di Cypro; - INTEGRA Filder e V., Associazione di promozione sociale che opera con i migranti, dalla Germania.

Sono invitati i rappresentati dei partner associati, i rappresentati del mondo della formazione accademica e non, gli agricoltori esperti e neofiti, i rappresentati delle comunità locali e tutti i portatori di interesse per lo sviluppo di un sistema agricolo resiliente e sostenibile in grado di affrontare le sfide della crisi climatica mondiale. Registrati entro il 10 Settembreal link: https://forms.gle/sDUSeMFvhPe731rz7 Unisciti alla Partnership VALOR e seguici per scoprire maggiori informazioni sull’agricoltura sostenibile!