Sciare sul Gran Sasso? In arrivo aumenti tra il 20 e il 30%

Questa mattina si è riunita la prima commissione consiliare (programmazione e bilancio), presieduta dal consigliere Livio Vittorini. All'ordine del giorno la discussione sulla delibera di giunta comunale n° 455 del 27 luglio sc, riguardante la proroga, del contratto di servizio, con il Centro Turistico Gran Sasso, fino al 31/12/2022 e relativo aumento delle tariffe.

Oramai, da diversi anni si procede alla proroga del servizio affidato al Centro Turistico del Gran Sasso, solo con una delibera di giunta (procedura iniziata dall'allora amministrazione Cialente), ma in questo caso, considerato che si toccano in aumento le tariffe, la tratta Fonte Cerreto - Campo Imperatore è equiparata ad una tratta urbana effettuata con l'autobus, risulta necessario un passaggio in Consiglio Comunale.

Secondo la richiesta dell'amministratore unico, Dino Pignatelli, accolta dall'amministrazione comunale e proposta al consiglio dall'assesore Paola Giuliani, gli aumenti saranno nell'ordine del 25 - 30% rispetto a quelli praticati nella stagione scorsa, a meno che il governo, come successo per la pandemia covid, non intervenga a sostegno delle società che gestiscono impianti a fune. I costi dell'energia sono aumenti a dismisura, quindi l'adeguamento dei prezzi è necessario.

La discussione si è svolta in modo ordinato, con i consiglieri delle minoranze che, pur astenendosi sul voto finale, hanno voluto sottolineare alcuni aspetti.

Il consigliere Enrico Verini (gruppo Azione), ha chiesto e ottenuto, di ridurre da cinque a tre gli anni di proroga, mettendo la nuova scadenza, in fase con il bilancio triennale del comune. La consigliera Stefania Pezzopane (gruppo PD) ha voluto sottolineare il fatto che, le tariffe, sono già in vigore da Luglio, mentre il consiglio le valuterà a cose fatte. Evidenzia, inoltre, che trattandosi di servizio pubblico non è che le tariffe si aumentano in modo "autonomo". Alla fine del suo intervento, l'onorevole ha voluto chiedere all'assessore Paola Giuliani quali sono le misure che l'amministrazione vorrà mettere in campo per valorizzare l'enorme risalto che, la visita di Papa Francesco, ha avuto? Massimo Scimia (gruppo Passo Possibile) sottolinea un aspetto importante, ponendo una domanda legittima: prima di aumentare le tariffe è stata fatta una valutazione dei costi nella società? Il consigliere Luigi Faccia (gruppo Civici e Indipendenti), maestro di sci, riprende di petto e con forza la necessità, a suo dire, di finanziare, finalmente, il piano d'area, approvato da oltre 15 anni. Sottolinea l'aspetto del degrado ambientale con tutti i veicoli che, liberamente, transitano sul Gran Sasso. Il giovane consigliere Lorenzo Rotellini (gruppo L'Aquila Coraggiosa) auspica un coinvolgimento degli attori che vivono la montagna. Per ultimo, ma non ultimo, il consigliere Daniele D'Angelo (gruppo L'Aquila al Centro) ha lanciato un accorato appello sulle problematiche che riducono a solo una, oppure due notti, di permanenza sul nostro territorio. Lo dice con la competenza e la passione di qualcuno che ha legato il suo futuro allo sviluppo turistico del nostro territorio, anche se in modo "colorito" ha voluto spiegare che ora è il momento di agire, basta con le analisi.

Di sicuro, lo sviluppo del turismo all'Aquila, non passa solo per il Gran Sasso ma, come bene ha detto il consigliere Daniele D'Angelo, vanno abbracciate tutte le montagne, tutte le spiagge e tutti i territori, solo cosi si riesce con sinergia, competenza e professionalità, a provare a far coniugare, sviluppo turistico e salvaguardia dell'ambiente.