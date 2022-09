Sulle tracce del drago: un evento per immergersi nel fantasy

Un evento fantasy arrivato alla sua tredicesima edizione, tra cosplay, spettacoli, artigiani, film e tanto altro: così si presenta "Sulle tracce del drago", evento inaugurato oggi in presenza delle autorità, e con lo spettacolo dei Bandierai dei Quattro Quarti e la dimostrazione con armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D'Aquila.



Gli appassionati verranno da tutta la regione per partecipare e animare gli eventi, ma si tratta di giornate interessanti anche per i non appassionati, che potranno immergersi in un mondo magico per qualche ora.



“Le tracce del drago è un evento fantasy che facciamo all’Aquila da tredici anni- racconta Emanuela Tennina, una delle organizzatrici dell'evento- nove anni consecutivi da dopo il terremoto, e quest’anno si svolge qui alla Villa Comunale e a livello abruzzese è uno degli eventi più frequentati”



"Chiaramente ci saranno eventi per tutte le età, per esempio ci sarà l’area gaming che si occupa di far giocare gratuitamente chiunque voglia, avremo anche una web radio che commenterà e farà interviste durante gli eventi." continua Emanuela Tennina.



Tanti laboratori, conferenze e momenti di approfondimento e gioco, ma anche musica e divertimento con dj set durante la sera.



"Il programma è pieno di possibilità e domenica ci sarà la gara cosplay, mentre stasera sarà presente anche Elisa Esposito, la ragazza che parla in corsivo, con cui parleremo di cyberbullismo, perché all’uscita del nostro post su di lei c’è stata una scarica di odio e quindi vorremmo fare un piccolo momento educativo.”



Sono 30 gli stendisti presenti, tra artigiani, fumetterie, librerie e anche sotto il colonnato del Palazzo dell’Emiciclo sono posizionati stand di tutti i tipi, in più, ha spiegato Emanuela Tennina, si fermeranno ragazzi a disegnare in alcuni punti della Piazza.



Insomma, un evento a cui vale la pena essere presenti.