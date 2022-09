Secondo giorno del festival "Sulle tracce del drago": tra tornei e gioco libero

Secondo giorno della tredicesima edizione del festival “Sulle Tracce del Drago”, che per il quarto anno consecutivo si svolge tra il palazzo dell’Emiciclo e la Villa Comunale.



Hanno inaugurato la manifestazione il presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo e il consigliere comunale Laura Cococcetta nel corso della cerimonia di apertura che ha previsto anche lo spettacolo dei Bandierai dei 4 Quarti e la partecipazione della Compagnia Rosso D’Aquila.



Le attività esterne sono partite alle 9:45 e sono state incentrate prevalentemente sulla scherma, con la Compagnia Rosso d’Aquila, la Sala d’Armi Achille Marozzo e il Club Scherma L’Aquila 99, e sulle presentazioni: Alberto Orsini, Sara Salina, Mauro Faina gli autori che presenteranno i loro libri.



Inoltre ci sono stati gli interventi di Riccardo Masini, Delli Mellow, Gualtiero Cannarsi e il Dr. Antiaccademico.



All’interno dell’emiciclo l’area ludica per il gioco libero, i tornei e il laboratorio per bambini a cura di Marina Rivera, mentre nel pomeriggio l'evento è stato animato anche dai tornei di Magic e Dungeons and Dragons.



Il Giardino d’Inverno ha ospitato l’associazione Giappone in Abruzzo con seminari introduttivi alla lingua giapponese e workshop di Chigiri-e (l’arte della carta giapponese) e Shodō (calligrafia giapponese) a cura dell’artista Ayami Noritake.



Alle 19:00 lo spettacolo teatrale “Howl e la Maledizione della Strega” a cura della Compagnia Teatrale il Cerchio e Scuola di Teatro Drama, e dalle 21:00 in poi gli eventi musicali: Fiore di Luna, Giorgio Vanni e il dj set di Lorenzo Baglioni.