Il TSA al Festival Internazionale Taormina Arte

Debutta il 6 settembre 2022, nel prestigioso cartellone della quarantesima edizione del Festival Internazionale Taormina Arte lo spettacolo “La misteriosa fiamma della regina Loana”, il nuovo allestimento del Teatro Stabile d’Abruzzo coprodotto con Taormina Arte e Teatro dei 99, primo adattamento assoluto per il palcoscenico del romanzo di Umberto Eco.

Per la prima volta in scena lo spettacolo La misteriosa fiamma della Regina Loana è tratto dal romanzo pubblicato nel 2004 da Umberto Eco per i tipi di Bompiani, l’adattamento è di Giuseppe Dipasquale che ne cura anche la regia. In scena Ninni Bruschetta (Giambattista Bodoni, detto Yambo), Viola Graziosi (Paola, moglie di Yambo), Antonello Angiolillo (Gianni Laivelli, poi anche Gragnola e Ming), Cesare Biondolillo (Il dottor Gratarolo, poi anche Il Duce e Flash Gordon), Giulia Di Quilio (Sibilla, poi anche Lila e Regina Loana), Alberta Cipriani (Nicoletta, figlia di Yambo, poi anche Josephine Baker), Chiara Catalano (Carla, figlia di Yambo, poi anche Dale Arden), Gabriella Casali (Amalia, governante della casa di Solara, poi anche Mary Poppins). La musica originale è di Giorgio Conte