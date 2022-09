Il MuNDA nella lista dei musei più visitati d'Italia

Il Museo Nazionale d'Abruzzo, situato a L'Aquila, è nella lista dei musei più visitati d'Italia.



Ad agosto il periodo con il più alto numero di visite, fino a ieri, quando quei numeri sono stati quasi raddoppiati: a voler visitare il MuNDA e il Mammut al Castello cinquecentesco sono state 1050 persone.



Tanto il lavoro svolto negli ultimi mesi per sponsorizzare e valorizzare l'offerta culturale del Museo più prestigioso della regione, che proprio nel capoluogo d'Abruzzo trova la sua sede, in una città che torna a valorizzare anche la cultura.



“La grande festa popolare attorno alla cultura”, le file davanti al Mammut ma, soprattutto, il dato conclusivo delle aperture straordinarie di 33.500 visitatori dall’inizio dell’anno confermano l’ottimo risultato che premia la campagna di comunicazione, anche extra regionale. "A conclusione delle aperture straordinarie del Mammut - è la Dott.ssa Federica Zalabra direttore delegato del MuNDA a dichiararlo - non possiamo che condividere la soddisfazione di quanti, da tutta Italia, hanno espresso con parole, frasi, disegni l’entusiasmo di fronte all’imponente fossile e alle opere custodite nel MuNDA. Una ricaduta importante per tutto il territorio e per la città che ci ha visto lavorare di concerto con il Comune dell’Aquila. Un traino che ci rende orgogliosi degli investimenti scelti e ci porta a programmare, per il prossimo futuro, altre importanti novità."