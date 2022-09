"Sulle tracce del drago", conclusa la tredicesima edizione del festival fantasy

Si è chiusa ieri, 4 settembre, la tredicesima edizione del festival “Sulle Tracce del Drago” che per tre giorni ha animato la splendida cornice della Villa Comunale e dell’Emiciclo con giochi, dimostrazioni, laboratori, presentazioni, cosplay, musica e intrattenimento.



"Sulle tracce del Drago" ha confermato, anche nel 2022, il suo successo grazie all'entusiasmo e alla partecipazione di appassionati, giovani, famiglie e turisti.



"Il festival, ricco di eventi e ospiti, è stato l'occasione di incontro e riflessione su temi di attualità che hanno visto il coinvolgimento del pubblico, generando un sano interesse per gli argomenti trattati.

Non è mancato il dibattito, così come le polemiche al netto delle volgarità gratuite, intorno alla manifestazione che si è conclusa facendo tesoro delle interazioni dei partecipanti e che guarda già alla prossima edizione." raccontano in una nota stampa gli organizzatori dell'evento.