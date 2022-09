Coro della Portella "Quel mese di Aprile" XXX edizione

XXX Edizione della Rassegna di Canto Popolare, organizzato sall'Associazione Musicale Coro della Portella. Così viene presentato dal suo direttore Vincenzo Vivio.

Quest’anno l’incontro avviene nel Parco del Castello, sabato 10 settembre alle ore 18,30, e non nella Basilica di Collemaggio, come era tradizione, per motivi di sicurezza legati alla diffusione del Covid 19. L’obiettivo dichiarato è molteplice: innanzitutto consentire il confronto e lo scambio di esperienze fra i complessi corali partecipanti, scelti fra i migliori in campo nazionale; in secondo luogo trasmettere al pubblico aquilano il prezioso patrimonio dei canti popolari e alpini, sempre rielaborati in armonizzazioni di alto livello musicale. Da ultimo, rimarcare con forza la volontà di riprendere un discorso necessariamente sospeso a causa della pandemia. Il concerto si colloca all’interno del 5° Raduno “Aspettando il Battaglione L’Aquila”, nell’ambito di una stretta collaborazione con gli Alpini aquilani e abruzzesi, che sono con tutta evidenza il riferimento naturale e culturale della rassegna stessa. Inoltre, dal punto di vista strettamente organizzativo, è da notare lo sforzo sinergico con l’Associazione corale “Gran Sasso”, per tutto ciò che riguarda l’accoglienza e l’ospitalità del coro sardo. La manifestazione, infine, è particolarmente significativa perché cade nel 40° Anniversario di ininterrotta attività del Coro della Portella, una meta davvero invidiabile per il noto gruppo abruzzese, costellata di affermazioni e riconoscimenti che travalicano i confini nazionali. Insieme al Coro della Portella che farà gli onori di casa, il programma prevede quest’anno la partecipazione del Coro CAI dell’Aquila, diretto da Giulio Gianfelice, cui seguirà il prestigioso Coro Sos Canarjos di Nuoro diretto da Paola Puggioni.