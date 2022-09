Castel di Sangro, studenti tornano al "Teofilo Patini"

Il giorno atteso da tanti studenti è alle porte, per i ragazzi del liceo “Teofilo Patini” di Castel di Sangro lunedì 12 settembre non sarà soltanto il primo giorno di scuola ma anche quello del ritorno a “casa”. Sta per arrivare infatti il momento dell’inaugurazione a seguito dell’ultimazione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il taglio del nastro è previsto alle ore 11 presso l’aula magna dell’istituto, all’evento prenderanno parte il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore Regionale Guido Liris, il Sindaco di Castel di Sangro e Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il Vescovo della diocesi di Sulmona S.E. Michele Fusco, la Dirigente Scolastica Cinzia D’Altorio, i tecnici che si sono occupati dell’intervento, esponenti dell’USR Abruzzo ed una rappresentanza studentesca. Castel di Sangro potrà così vantare una delle scuole più sicure, complete e all’avanguardia della zona. I lavori hanno avuto un importo totale di 5.800.000 euro (di cui 1.800.000 finanziati dal MIUR e 4.000.000 finanziati con fondi provinciali) ed hanno riguardato in particolare l’inserimento di isolatori sismici, l’adeguamento di fondazioni e pilastri, la sostituzione del manto di copertura e degli infissi per migliorare l’isolamento termico, l’installazione di una pompa di calore, di pannelli fotovoltaici, di un ascensore, il rifacimento delle aree esterne ed altre opere complementari. “Questa scuola rappresenta da sempre un’eccellenza del territorio – ha dichiarato il Presidente Caruso – come padre, prima ancora che come rappresentante delle Istituzioni, sono orgoglioso di poter garantire ai nostri ragazzi un istituto sicuro, al passo con i tempi ed in grado di supportare al meglio il loro percorso formativo”.