Presentato il libro "Selenyj Jar. Il destino ha scelto”, con le memorie del reduce Valentino di Franco

Nel vivo dei giorni del 5° raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”, presentato in anteprima nazionale il volume Selenyj Jar. Il destino ha scelto”, con le memorie del reduce del Btg. L’Aquila, Valentino di Franco, da poco scomparso.



Il libro è scritto da Francesco Fagnani, storico e giornalista, esperto dei tempi della campagna di Russia, con riferimenti alla situazione attuale sul terreno, e la cui prefazione è a cura della maggiore esperta in Italia della campagna di Russia, la Professoressa Maria Teresa Giusti.



Un libro il cui focus si concentra sulla vita del reduce Valentino di Franco ma che riporta interviste ad esperti, civili e militari, sui temi del congelamento, dell’equipaggiamento e vestiario degli alpini in Russia e della proiezione dell’Alpino nel futuro.



“Ho coinvolto un network di esperti con un taglio giornalistico, perché sono andato a cercare di capire, per esempio, il motivo per cui questi ragazzi camminavano per giorni con i piedi completamente congelati. Ma ho coinvolto anche un colonello medico della scuola alpina di Aosta per questo e un archivista privato che mi ha dato dei materiali incredibili pubblicati nel libro, poi è riporatata una chicca assoluta perché è stata rinvenuta tre settimane fa una carta del ripiegamento fatta da un colonello aggregato alla Julia che era fatta con la carta velina ricalcata su una carta militare tedesca e questo colonello con questa carta e la bussola ha salvato un reparto.” Racconta l’autore Francesco Fagnani.



“Quindi si tratta della vicenda di Valentino che si inserisce in un contorno fatto anche di spunti nuovi che non si conoscevano.” Conclude Francesco Fagnani