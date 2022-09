La facoltà di Ingegneria dello Shibaura Institute of Technology di Tokyo in visita all'Università dell'Aquila

Tornano in presenza, dopo due anni di stop forzato dovuti alla pandemia, i workshop di Ingegneria che, dal 2012, si svolgono alternativamente all’Università degli Studi dell’Aquila e in Giappone, nel campus di Omiya della facoltà di Ingegneria dello Shibaura Institute of Technology (https://www.shibaura-it.ac.jp/en).

L’edizione 2022 si terrà a L’Aquila dal 12 al 23 settembre. L’incontro iniziale è previsto lunedì 12 settembre alle ore 9:30 nel polo UnivAQ di Monteluco di Roio. Sono stati selezionati 16 studenti, 8 giapponesi e 8 italiani, raggruppati in 4 team misti che dovranno preparare un progetto sul tema scelto: Assistive Technologies for the worker in manufacturing. Il tema scelto per quest’anno risponde all’esigenza di approfondire il tema della riduzione dello sforzo fisico degli operatori negli stabilimenti industriali per migliorarne le condizioni di lavoro, cioè ridurre la fatica e lo stress psicofisico.

Il programma del workshop 2022 prevede anche la visita tecnica alle aziende IMM Hydraulics, ad Atessa (CH), e Rolli, ad Alanno (PE). Al termine del workshop gli studenti presenteranno il progetto sviluppato e sarà designato il gruppo vincitore. Il workshop 2022 è organizzato dal gruppo di Meccanica Applicata e di Automazione Industriale del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE), composto da Pierluigi Beomonte Zobel, Walter D’Ambrogio, Terenziano Raparelli, Francesco Durante, Gabrio Antonelli e Jacopo Brunetti con Costanzo Manes del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM), tutti docenti e ricercatori dell’Università degli Studi dell’Aquila, a cui si affiancano i docenti giapponesi Kazuhisa Ito, Akihiko Hanafusa e Motoki Takagi.

Il gruppo di Meccanica dell’Università dell’Aquila ha acquisito competenza e esperienza riconosciute sia nell’ambito della ricerca di dispositivi e macchine innovative sia nello sviluppo prototipale delle stesse e, per alcune di queste, il lavoro di ricerca si è tradotto anche nello sviluppo completo con la realizzazione del prodotto industriale.