L'aquilana Lucilla Valente insignita del onorificenza di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

il 2 giugno 2022 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dott.ssa Lucilla Valente, attualmente Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione Molise della Corte dei Conti, aquilana di nascita, è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

L'Ordine al merito della Repubblica italiana, istituito con la legge 3 marzo 1951, n.178, è il primo fra gli ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

La dott.ssa Valente, già Consigliere delegato per gli atti statali, nella Delegazione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo e poi nella Sezione regionale dal 1998 al 2018, ha maturato anche una breve ma significativa esperienza presso la Sezione giurisdizionale abruzzese in giudizi di responsabilità contabile.

In tale periodo ha collaborato in sede centrale a gruppi di lavoro per l'attuazione delle più importanti riforme dei controlli e nel 2020 promossa a Presidente di sezione ha assunto le funzioni nella sede molisana.