All'UnivAQ la riunione scientifica annuale della Società italiana Economia pubblica

Il 15 e 16 settembre l’Università dell’Aquila ospiterà la 24ª riunione scientifica annuale della Siep, la Società italiana di Economia pubblica.



L’evento si terrà nell’edificio Alan Turing – Ex Blocco Zero, nel polo accademico di Coppito.



Il relatore principale della conferenza (Keynote speaker) sarà Lars Feld, professore di Economia Politica all’Università di Friburgo, membro del Consiglio tedesco degli esperti economici e principale consigliere del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.



Venerdì 16 alle 11:30, il Prof. Feld terrà un intervento dal titolo "Diseguaglianze e intervento pubblico nell’Europa futura".



Il 15 settembre, alle ore 17:15, è previsto invece un intervento online del Capo Dipartimento alle Pari Opportunità, Cons. Laura Menicucci.



Il programma completo è consultabile qui http://www.siepweb.it/siep/wp/xxxiv-conferenza-siep-2022/programma/

Sarà possibile seguire le sessioni plenarie via streaming sul canale https://www.univaq.it/live