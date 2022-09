Il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, partecipa al Romaeuropa Festival 2022

Importante e prestigioso appuntamento per il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila che parteciperà al Romaeuropa Festival 2022 nel segno del dialogo tra la danza contemporanea e i padri del minimalismo musicale. Il 17 e il 18 settembre, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sarà protagonista la grande coreografa Sasha Waltz che insieme alla sua compagnia e all’Ensemble Casella del conservatorio “A. Casella” de L’Aquila - sotto la guida del Maestro concertatore Oscar Pizzo - si confrontertà con In C del compositore statunitense Terry Riley.

Dal 1986 il Romaeuropa festival promuove l’arte, il teatro, la danza e la musica contemporanea e rappresenta il meglio della creazione contemporanea in scena in Italia. Considerato il primo pezzo di musica minimalista (1964) e una pietra miliare della storia della musica, il brano ha rappresentato per Waltz e la sua compagnia il materiale di partenza per sviluppare una struttura coreografica variabile e potenzialmente infinita, caratterizzata da colori sfumati e avvolgenti e in grado di ipnotizzare lo spettatore. Una sfida attraverso la quale Sasha Waltz & Guests vuole esplorare, in epoca post-covid, le potenzialità di una produzione artistica flessibile e caratterizzata dallo scambio internazionale.