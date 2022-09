L'aquilana Ludovica Grimaldi, nel cast 2022 di Amici di Maria De Filippi

Dopo il sì del maestro Emanuel, all'interno della puntata di martedì 20 settembre, l'aquilana Ludovica Grimaldi è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, per l'edizione 2022 del talent show in onda su canale 5.

Ludovica, classe 2002, farà parte della categoria "ballo" all'iinterno del cast, dopo essere cresciuta nella scuola aquilana di danza Paq Center ed essere stata seguita da Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini.

Non resta che farle i migliori auguri per questa esperienza.