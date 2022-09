A vent'anni dalla morte di Laudomia Bonanni Daniela Pietragalla presenta il libro “Nessuno ha figli. Storie di donne e di bambini in guerra nella narrativa di Laudomia Bonanni”

Continuano gli appuntamenti per il ventennale della morte di Laudomia Bonanni (L’Aquila 1907 – Roma 2002), un prezioso contributo è dato da Daniela Pietragalla, Dottore di ricerca in Italianistica, con il libro “Nessuno ha figli. Storie di donne e di bambini in guerra nella narrativa di Laudomia Bonanni”, Rubbettino Editore 2022, che verrà presentato a L’Aquila, in prima assoluta, c/o la libreria Colacchi, il 30 settembre alle ore 17,30.

Il testo contribuisce a riportare alla memoria una delle più grandi scrittrici abruzzesi del ‘900 letterario e si aggiunge al programma di celebrazioni che ha preso l’avvio nel novembre del 2021 e terminerà nel gennaio del 2023.

In primo luogo, viene presentato un quadro generale della vita e delle opere della Bonanni per soffermarsi successivamente alle problematiche legate alla femminilità, il confronto con la maternità e il maternage, la guerra reale e metaforica, l’infanzia. In particolare, attraverso un’ampia ricerca delle diverse fonti e la rilettura di testi di rara reperibilità, il volume si sofferma sull’attualità e modernità delle protagoniste dei vari romanzi e racconti analizzando l’interessante ma ancora poco conosciuta produzione per l’infanzia.