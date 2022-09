Apettando Sharper un incontro al GSSI sull'artista Armin Linke

Come pre-evento di Sharper 2022 - Notte Europea dei Ricercatori a L'Aquila martedì 27 settembre, l'Auditorium del GSSI - Gran Sasso Science Institute ospita un eccezionale incontro per approfondire il lavoro dell'artista italo-tedesco Armin Linke e affrontare insieme il tema della rappresentazione nel mondo attraverso strumenti differenti ma sempre in dialogo.

Armin Linke è un artista che utilizza diverse tecniche fotografiche e video per indagare l’ambiente naturale, tecnologico e urbano contemporaneo, in un fruttuoso dialogo e confronto con altri artisti, curatori, designer, filosofi e scienziati.

Il progetto Gran Sasso, commissionato dal MAXXI L’Aquila per la mostra In Itinere (12 marzo – 12 giugno 2022) si è svolto in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (LNGS-INFN): avvalendosi della consulenza e collaborazione degli scienziati, l’artista ha condotto un’indagine sugli strumenti di rilevazione scientifica, sulle immagini di archivio e sulle ricerche in corso negli istituti di eccellenza del capoluogo abruzzese. Nell’ambito del progetto, l’artista ha potuto visitare sia i Laboratori del Gran Sasso, e approfondire la conoscenza degli esperimenti in corso, sia il Gran Sasso Science Institute, dove ha potuto confrontarsi con i fisici teorici sulle grandi teorie astrofisiche.

Le opere che ne sono scaturite attivano riflessioni su come lo stesso mezzo della fotografia e dei rivelatori siano componenti essenziali ai fini della ricerca e della scoperta, introducendo un ampio pubblico al mondo della fisica e dell’astrofisica.

Il tema della rappresentazione del mondo nella scienza e nell’arte è qui centrale: diventa imprescindibile il fattore “umano” che legittima, secondo i propri processi, alcuni dei fenomeni studiati. In occasione dell’evento, l’artista, accompagnato dai ricercatori e dai rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato al progetto, ci guiderà in un racconto alla scoperta delle motivazioni che hanno mosso il suo interesse e della strada percorsa in questo cammino tra arte e scienza.

Interverranno all'interno dell'iniziativa la rettrice del GSSI Paola Inverardi, il docente del GSSI Eugenio Coccia e il ricercatore LNGS-INFN Nicola D'Ambrosio, mentre modererà il dibattito il direttore del Maxxi L'Aquila Bartolomeo Pietromarchi