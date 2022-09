Il nuovo governatore del distretto Rotary 2090 in visita a L'Aquila

Visita ufficiale all'Aquila ieri del dottore Paolo Giorgio Signore, nuovo governatore del distretto Rotary 2090 che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Umbria e Marche.

Nato a Porto San Giorgio, laureato a 24 anni in Medicina e Chirurgia, Signore è specialista in Cardiologia ed Ematologia.



In mattinata il governatore, accompagnato dai presidenti dei due club Rotary aquilani, Patrizia Masciovecchio e Alberto Villani, ha incontrato la rettrice del GSSI, Paola Inverardi e successivamente il Sindaco Pierluigi Biondi, il Rettore dell'università Edoardo Alesse e infine il prefetto Cinzia Torraco.



Nel pomeriggio Signore ha tenuto una riunione con tutti i presidenti di commissione dei club Rotary aquilani che hanno relazionato su quanto realizzato dai club e sui programmi futuri da mettere in campo a favore della comunità oltre a importanti progetti internazionali.



Nel corso della serata al governatore è stato consegnato, dai due club aquilani, un assegno di 1100€ per sostenere il progetto del camper distrettuale sanitario.



Signore poi nel corso del suo intervento nel sottineare il grande impegno dei club aquilani a favore della comunità ha tenuto a ribadire in particolare l'impegno verso una sempre maggiore attenzione all'inclusione sociale.



Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, due sorelle afgane ospiti del Rotary Club L'Aquila: Kavsar (la dama della bolla dell'ultima edizione della Perdonanza) e Fakhrunnisa Abulffazl. La presidente del Rotary Club L'Aquila, Patrizia Masciovecchio ha poi insignito del prestigioso Paul Harris i soci Roberto Maccarrone e Antonio Di Stefano.