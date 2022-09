Questo week end appuntamenti di volontariato ambientale in tutta Italia, consulta le iniziative organizzate in Abruzzo

Torna questo week end il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo.

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

Anche in Abruzzo numerosi sono gli appuntamenti organizzati da Legambiente:

VENERDI' 30 SETTEMBRE:

- Pescara ore 9.30, Nave di Cascella, in collaborazione con il Tito Acerbo e KPMG

- Martinsicuro ore 9.00, Biotopo costiero

- Scerne di Pineto ore 15.00 Lungomare viale Tremiti

SABATO 1° OTTOBRE:

- “Puliamo la riserva di Punta Aderci”, escursione a partire dalle ore 9.00 stazione di Casalbordino lido per chi arriva in treno, organizzato in collaborazione con Abruzzo parks (x info: 339 7320568)

- Casoli ore 9.00 in località Piano La Roma

DOMENICA 2 OTTOBRE:

- Archi ore 9.00, appuntamento in centro per la pulizia delle aree boschive e degli argini del fiume Sangro