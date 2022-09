Sold-out lo spettacolo – laboratorio “Il Pastore e la Fontana” che si terrà al Munda

E’ sold-out lo spettacolo – laboratorio “Il Pastore e la Fontana” che si terrà oggi venerdì 30 settembre alle 17,30 presso il MuNDA a L’Aquila.

Con due cappelli e sette pecore improbabili, un pastore solitario parte alla scoperta del mondo. Chi incontrerà? Una vecchina “magica”, una fruttivendola un po’ gentile e un po’ scorbutica, tanti bambini e novantanove mascheroni strambi e buffi che gli cambieranno la vita… Tratto da una fiaba di Gianni Rodari, interpretato da Alessandra Tarquini e Michele di Conzo con la regia di Eugenio Incarnati, “Il Pastore e la Fontana” è un modo originale per far conoscere a grandi e piccini aspetti della storia della nostra città attraverso le parole del maggior autore della letteratura per ragazzi.

L’evento, organizzato dall’Associazione AquilArtes in collaborazione con Teatrabile, è parte del progetto “La Montagna in Città” finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si terrà nella splendida cornice del MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.

Per l’occasione verrà presentata al pubblico la copia tattile della “Fontana delle 99 cannelle”: è questo l’ennesimo pezzo che si aggiunge alla collezione di AquilArtes, associazione che ha da sempre l’intento di rendere accessibile l’arte, e in particolar modo quella aquilana, alle persone con disabilità sensoriali, ricordando che “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande” (H. Gadamer).

Visto il grande interesse per l’iniziativa e dato l’alto numero di richieste rimaste purtroppo insoddisfatte per l’avvenuto raggiungimento dei posti disponibili AquilArtes e Teatrabile si impegneranno a fissare nuove date.