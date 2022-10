ARCI Abruzzo e Molise, nuovo mandato per Valerio Antonio Tiberio

Si è concluso con la conferma del presidente uscente Valerio Antonio Tiberio al vertice del comitato regionale Abruzzo e Molise per altri cinque anni, il congresso regionale dell'Arci, svoltosi nella giornata di ieri, sabato 1 ottobre, presso il circolo studentesco "C.F.U.", in via dei Peligni a Pescara, che ha visto la presenza di Walter Massa, responsabile nazionale organizzazione dell'Arci e i delegati dai quattro comitati provinciali abruzzesi e da quello molisano.

E' stato il primo congresso delle due regioni congiunte, due territori uniti da esigenze e destini comuni, e da una comune propensione verso il rilancio dell'attività associativa dei circoli Arci, dopo gli anni della pandemia, che rimetta al centro i temi della socialità e della partecipazione tra le persone, come argine alla crescita delle destre nel nostro paese. "La grande sfida dell'Arci - è stato il pensiero del presidente riconfermato Tiberio - è il contrasto alla solitudine che nella nostra epoca va sempre più accentuandosi tra le persone, nel segno del tema dell'accoglienza dell'altro, che sia di un altro paese, di un'altra cultura o di un'altra condizione di sofferenza e marginalità".