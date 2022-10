CinemaZeta presenta "Le giornate del cinema Abruzzese", non solo proiezioni ma anche dibattiti ed escursioni

Il CinemaZeta presenta una settimana di eventi dedicati al cinema regionale abruzzese, il titolo della rassegna di incontri parla chiaro “Abruzzo in cinema le giornate del cinema abruzzese”.

Si comincia mercoledì 5 ottobre fino a domenica 9 ottobre e poi la chiusura venerdì 14 ottobre con un evento in collaborazione con WelcomeAQ.

Non solo cinema di qualità alla presenza dei registi abruzzesi, ma anche la scoperta dei luoghi e delle tracce che i vari film hanno lasciato nell'immaginario storico della regione.

Incontri e proiezioni ma anche escursioni e degustazioni di prodotti tipici del territorio.

Gli incontri saranno alla presenza del direttore del CinemaZeta Manuele Morgese e del critico cinematografico Piercesare Stagni.

MERCOLEDI' 5 dalle ore 19:30 DECUMANO MAXIMO Incontro con il regista ALESSIO CONSORTE interviene PIERCESARE STAGNI a seguire proiezione del film

GIOVEDI' 6 dalle ore 19:30 OPERE PRIME dei giovani talenti d'Abruzzo incontri con i registi a seguire proiezione dei film

VENERDI' 7 dalle ore 19:30 FREAKS OUT Cineforum a cura di PIERCESARE STAGNI

SABATO 8 dalle ore 19:30 LADY HAWKE Cineforum a cura di PIERCESARE STAGNI

DOMENICA 9 ore 10:00 I LUOGHI DEL CINEMA ABRUZZESE Partenza dal Cinema Zeta alla scoperta dei luoghi abruzzesi dove sono stati girati alcuni dei capolavori del cinema mondiale. Pranzo presso Osteria della Posta solo su prenotazione fino ad esaurimento posti e poi dalle ore 18:30 ANGELUS HIROSHIMAE incontro con il regista GIANCARLO PLANTA a seguire proiezione del film

VENERDI' 14 ore 20:00 LA GRANDE MAGIA DEL CINEMA IN ABRUZZO Spettacolo Multimediale Presso le Antiche sale della"Dimora Fortebraccio"Via Fortebraccio 71 in collaborazione con WELCOMEAQ

Per seguire gli eventi è possibile prenotare la singola proiezione, al costo di 16,00 euro,mentre per l’evento del 14 il costo è di 20 euro. Per informazione proponiamo di seguito i contatti 086267335 (centralino - tasto 3) 329/7488830 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. www.cinemazeta.it