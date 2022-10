L'Istituto Comprensivo “G. Carducci”, ha partecipato attivamente alla CONFERENZA SCIENTIX ITALIA

Lo scorso 30 Settembre, l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” (AQ), in seguito a selezione, ha partecipato attivamente alla CONFERENZA SCIENTIX ITALIA organizzata da INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e coordinata da EUROPEAN SCHOOLNET.

Il progetto STEM, illustrato durante l'evento formativo, ha coinvolto una classe quinta della Scuola Primaria “E. De Amicis” che ha utilizzato il coding per realizzare il mini film educativo “Wall-E.edu” avente come protagonisti esclusivamente attori robot. Il percorso didattico, ideato dal team docenti e dall’Animatore Digitale Eleonora Capannolo, è stato realizzato sia con l’intento di promuovere l’educazione civica digitale, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda europea 2030, sia di divulgare un messaggio sociale importante in cui l’idea di progresso tecnologico ben si coniuga con il riciclo e la sostenibilità ambientale.

Da tempo l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” progetta e cura percorsi educativi e didattici verticali, innovativi, inclusivi, interdisciplinari e legati a contesti autentici al fine di coinvolgere attivamente gli studenti per favorire lo sviluppo delle skills utili nella vita. La Dirigente Scolastica Agata Nonnati è entusiasta per il lavoro di qualità da sempre svolto dai bambini e dagli insegnanti ed ora riconosciuto anche dalla più famosa community per l’educazione scientifica in Europa.

L’esperienza è consultabile al seguente link https://www.indire.it/2022/09/14/online-dal-28-al-30-settembre-la-conferenza-scientix-italia/