Archeoclub celebra la giornata nazionale del camminare con una passeggiata nel Quarto di San Giorgio

In occasione della "Giornata Nazionale del Camminare 2022", l’Archeclub propone un nuovo itinerario nell'ambito del 9° anno con l’iniziativa "Lavori in...Corso": «Passeggiata nel Quarto di San Giorgio».

L'evento consisterà nello svolgere trekking urbano per le vie del Quarto, tra le chiese e i palazzi ricostruiti, tra Storia e nuove scoperte, a curare l'iniziativa è Maria Rita Acone e avrà una durata di circa 2 ore.

Quest'anno al centro dell’evento sarà Quarto di San Giorgio, uno dei quattro Quarti in cui è suddivisa la Città dell'Aquila fin dal Medioevo. Il Quarto di San Giorgio comprende un'ampia zona corrispondente in gran parte al settore sud-orientale della Città dentro le Mura e del Contado circostante, con i rispettivi Castelli fondatori dell’Aquila.

Il trekking, nello spirito della "mobilità lenta" che la nostra associazione promuove da anni, vuole coniugare cultura e attività fisica di base (il "camminare", appunto).

L’appuntamento è per domenica 9 ottobre alle ore 10:00 in Largo Caduti del Soccorso presso la Villa Comunale, davanti al Monumento ai Caduti di Guerra (Quarto di San Giorgio); Iniziativa gratuita, ma è richiesta prenotazione all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro e non oltre sabato 08/10/2022 alle ore 14.00, specificando NOME e COGNOME di ciascun partecipante.