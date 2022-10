L'Ordine degli Psicologi: bene la legge regionale sul servizio di psicologia di base

Il presidente dell’Ordine professionale, il professor Enrico Perilli, si dichiara soddisfatto del raggiungimento di questo obiettivo che condurrà l’Abruzzo ad erogare un servizio ormai essenziale: “La necessità di creare distretti sanitari al fine di assicurare la tutela della salute mentale, nello spirito anche dell’intuizione di Franco Basaglia, è ormai accettata da tutti. Siamo convinti che questo sia solo un primo passo al quale seguiranno altri come l’approvazione della legge sullo psicologo scolastico e l’implementazione di servizi di psicologia all’interno delle Asl con l’assunzione di personale qualificato al fine di fornire servizi stabili e di qualità.”

Si tratta di un notevole passo in avanti per la psicologia in Abruzzo. Finalmente i cittadini e le cittadine potranno usufruire di un servizio di psicologia pubblico specificatamente volto alla riduzione del rischio di disagio psichico, alla prevenzione dei disturbi e alla promozione della salute psicologica