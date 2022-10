L'associazione "Salute Donna Onlus", insieme alle farmacie comunali, per un ottobre in rosa

Per il mese della prevenzione del tumore al seno - grazie alla collaborazione fra l’Afm spa e l’associazione “Salute Donna Onlus” - nei giorni 11-18-25 ottobre, presso la farmacia comunale di Coppito, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, saranno effettuate visite ed ecografie mammarie.

I numeri del cancro in Italia 2021 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. Secondo i dati, in Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile nel 2020 e nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi.

La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88%. Secondo i dati ISTAT nel 2018 il carcinoma mammario ha rappresentato, con 13.076 decessi, la prima causa di morte per tumore nelle donne. Nonostante questi dati, è anche importante sottolineare come la mortalità risulti in calo in tutte le classi di età, soprattutto nelle donne con meno di 50 anni, grazie, oltre ai progressi terapeutici, alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all’anticipazione diagnostica.

“Le nostre Farmacie Comunali, da sempre attive sul fronte dell’educazione ai corretti stili di vita, vogliono offrire un’opportunità concreta di prevenzione attraverso un’azione che punta dritta all’obiettivo del diritto alla salute e al benessere delle donne” - spiega l’Amministratore unico dell’Afm, Alessandra Santangelo - “Lo screening, totalmente gratuito, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a seconda dell’età, affinché ognuna sia consapevole che informazione, prevenzione e diagnosi precoce sono le parole d’ordine per sconfiggere questa patologia.”

La sezione dell'Aquila dell’associazione Salute Donna è nata nel 2014 per volere della dottoressa Laura Pizzorno, chirurgo senologo presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila e responsabile scientifico di Salute Donna e Salute Uomo Onlus sezione AQ. L’Associazione si occupa a livello nazionale da oltre 25 anni di divulgazione dei corretti stili di vita e prevenzione dei tumori.

Organizza seminari sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche, supporta le pazienti, garantendo sostegno psicologico, assistenza fiscale e legale e consulenza nutrizionale. L’associazione gestisce una banca delle parrucche e dà vita a laboratori creativi, attività culturali o sportive volte al benessere delle pazienti e dei loro familiari.

L’accesso allo screening è riservato alle donne che non abbiano mai svolto attività di prevenzione al seno o che non abbiano effettuano controlli da più di un anno con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare ai percorsi preventivi quante più donne possibile.

Sarà possibile prenotarsi allo screening presso la Farmacia Comunale di Coppito, sita in via per Preturo, 27 oppure chiamando i seguenti numeri di telefono: cell. 340/4868393 e tel. 0862/362572.