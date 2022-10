WWF Urban Nature- la festa della natura: grandi eventi in tutta la regione

Nel fine settimana 8-9 ottobre 2022 il WWF celebrerà la sesta edizione di Urban Nature – la Festa della Natura in città in tutta Italia con tantissimi eventi, iniziative, laboratori e attività. Il WWF Italia scende in campo per ripensare le aree urbane ridando spazio alla biodiversità: Urban Nature è l’iniziativa attraverso la quale si vuole rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura per la nostra salute e il nostro benessere psicofisico.

L’edizione di Urban Nature in Abruzzo sarà aperta, alla vigilia dell’evento, con il convegno sul consumo di suolo “Una volta qui era tutta campagna. Analisi e riflessioni sul consumo di suolo in Italia e in Abruzzo", che si terrà a L’Aquila venerdì 7 ottobre, dalle ore 16.00, presso la sala Rivera di Palazzo Fibboni.

Seguiranno numerose iniziative diffuse in tutta la regione nelle giornate dell’8 e del 9 ottobre.

Molti saranno gli eventi realizzati in collaborazione con i Carabinieri Forestali, storico partner di Urban Nature.

L’8 ottobre a Villetta Barrea, a Magliano dei Marsi e a L’Aquila, il 9 a Villetta Barrea, nel Centro Visite della Riserva di Feudo Intramonti e ad Avezzano i locali Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità insieme ai volontari delle sezioni locali del WWF Abruzzo organizzeranno passeggiate tematiche, visite guidate, laboratori, mostre…

A Pescara l’8 ottobre e a Chieti il 9 ottobre, i volontari della sezione locale sia con i rispettivi Reparti Biodiversità sia con il Nucleo CITES Carabinieri Forestali e con il Museo Universitario di Chieti organizzeranno banchetti informativi e laboratori.

Ci saranno eventi anche a Lanciano, dove il 9 ottobre, il gruppo WWF locale, in collaborazione con l’I.C. D’Annunzio, che ha vinto uno dei premi del Concorso di Urban Nature dedicato alle scuole, Ecolan, l’Associazione 100 alberi e Comitato Pedibus, organizzerà pulizie del quartiere della scuola e messa a dimora di alberi nel giardino scolastico e a Ortona dove, sempre il 9 ottobre sarà organizzata una passeggiata a piedi e in bicicletta.

I volontari WWF saranno in azione anche a Teramo sia l’8 sia il 9 ottobre con banchetti informativi, passeggiate alla scoperta della città e della natura del Parco fluviale del Vezzola, attività di nordic walking in collaborazione con Interamnia Nordic Walking ASD.

Ci saranno poi ben 60 banchetti distribuiti in 56 comuni abruzzesi dove si potrà fare una donazione per contribuire al progetto “La Natura si fa cura” ricevendo come ricordo una pianta di felci.

Tutti gli eventi con i programmi dettagli e l’elenco dei punti dove poter acquistare le felci si possono consultare sul sito https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/urban-nature/