Due nuove iniziative della Lanterna Magica per "SOS Stanlio e Ollio salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy"

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila presenta due importanti novità del progetto “SOS Stanlio e Ollio: salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy” alle Giornate del Cinema Muto, in corso a Pordenone fino all’8 ottobre.

Giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 proporrà in anteprima assoluta la visione del film Ladroni, diretto da James Parrott e sceneggiato da Leo McCarey, versione italiana dell’americano Night Owls (1930), uno dei primi sonori della coppia comica più famosa del cinema. La ricerca presso archivi, collezionisti e cineteche internazionali ha portato al ritrovamento dell'unico elemento ad oggi sopravvissuto di una copia italiana: un negativo scena conservato presso l’archivio del George Eastman Museum di Rochester (NY).

Inoltre, nel Filmfair sarà possibile acquistare il volume “S.O.S. Stanlio e Ollio. Salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy!” di Enzo Pio Pignatiello, Paolo Venier e Simone Santilli, edizione Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” – ETS, anno 2022.

Prosegue, dunque, l’attività dell’Istituzione nel campo editoriale che annovera volumi e collane sui mestieri del cinema. La nuova pubblicazione verte sull'opera di recupero e restauro digitale effettuato in collaborazione con il laboratorio triestino di Paolo Venier, con interventi specifici di stabilizzazione e pulizia delle immagini e sul suono, per riportare, al meglio delle possibilità tecniche odierne, la fotografia ed il sonoro alla brillantezza e ricchezza del loro stato originale ed eliminare le imperfezioni provocate dall'usura delle pellicole. Iniziativa di fondamentale importanza, dato l’inarrestabile processo di deperimento chimico-fisico cui vanno incontro i supporti stessi. Col Progetto nazionale di recupero e salvaguardia SOS Stanlio e Ollio, l’Istituto Cinematografico colma un vuoto, quello che in anni di restauri, di edizioni critiche e di innumerevoli uscite di DVD, vedeva la non sempre agevole reperibilità di copie integrali.