"Domenica di carta" l'Archivio di Stato propone eventi d'eccezione

In occasione della “Domenica di carta 2022” l’Archivio di Stato dell’Aquila propone esposizioni documentarie nelle sedi dell’Aquila e di Sulmona.

A L’Aquila sarà possibile visitare la mostra in progress Margherita d’Austria. La corte, i luoghi, gli avvenimenti.

Per le Giornate Europee del Patrimonio è stata proposta la Sezione “I luoghi” come appendice alla esposizione “Immagini di città nelle carte d’archivio” e come primo passo verso una mostra più ampia su Madama Margarita. Per la “Domenica di carta” saranno aggiunti documenti che illustrano la composizione della corte e i ruoli dei singoli cortigiani nonché il rapporto di Margherita con il patriziato aquilano. L’esposizione di alcuni manoscritti di Annali permetterà di raccontare gli avvenimenti più importanti che hanno segnato la presenza di Margherita d’Austria all’Aquila. Considerato il riscontro del numeroso pubblico che ha visitato l’archivio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio rimarrà allestita la mostra “Immagini di città nelle carte d’archivio”.

A Sulmona viene proposta una mostra dal titolo Cappelle familiari nella Sulmona del XX secolo. Disegni e progetti.ù

Attraverso i progetti di realizzazione delle cappelle private conservati nell’Archivio del Comune di Sulmona (1894-1951) i visitatori potranno conoscere le committenze e apprezzare lo stile artistico e architettonico scoprendo alcuni tratti originali nei moduli compositivi e decorativi utilizzati.

Orari di apertura: Sede dell'Aquila, Nucleo Industriale Bazzano, via Galileo Galilei 2 ore 9-13, 15-19

Sede di Sulmona, viale Sant'Antonio 30 ore 9-13