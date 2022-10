Il Circolo Quertencia lancia la festa per il tesseramento Arci, 7 e 8 ottobre “Arci per tuttə. Un desiderio di moltitudine”

“Arci per tuttə. Un desiderio di moltitudine” questo lo slogan scelto dall’Arci nazionale per la campagna di tesseramento 2022-2023, un messaggio di inclusività e accoglienza di ogni tipo di diversità, una delle peculiarità che ha sempre caratterizzato i 65 anni di storia di questa importante associazione, che vanta una fitta rete di circoli in tutta Italia.

Le parole scelte per questa campagna, come spiga l'associazione in una nota, vogliono essere il segno di una chiara scelta di campo, a favore del tema dei diritti sociali e civili.

"In questo momento storico", scrivono i rappresentanti dell'Arci "sentiamo soprattutto il dovere, come rete culturale e sociale diffusa in tutto il Paese, di continuare a costruire e praticare un progetto di partecipazione popolare credibile per una vera alternativa di società, prima di tutto difendendo i diritti delle categorie piú fragili. "

Sul solco della difesa dei diritti e i valori d'appartenenza di una chiara area culturale il circolo Arci Querencia invita l'intera cittadinanza alla festa del tesseramento 2022-2023 che si terrá presso la sede del circolo in Piazza d´Arti venerdí 7 e sabato 8 ottobre.

Si inizierá venerdí 7 ottobre alle ore 21.00 con il concerto del gruppo Faleo con Leonardo Mezzini voce e chitarra e Fabrizio De Melis, violino, chitarra e voce, per un viaggio nella musica mediterranea passando dal sud America, nord America, fino alla musica popolare italiana.

Si continua sabato 8 ottobre alle ore 11.00 con una lezione di Yoga a cura di Simona Pace, per proseguire alle ore 12.30 con un aperitivo in musica a cura di Francesco Rapinesi che con il suo contrabbasso ci guiderá nella musica Jazz.

La giornata si concluderá con un pranzo sociale.