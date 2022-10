Festival "Riscoprire l'Europa.Cultura, creatività e laboriosità". Ecco come prenotarsi agli eventi

Dalle ore 15:00 di oggi, 6 ottobre ,è possibile effettuare la prenotazione on line per gli eventi del Festival “Riscoprire l’Europa. Cultura, Creatività, Laboriosità”, in programma all’Aquila dall’8 al 16 ottobre. Si ricorda che tutte le iniziative in cartellone sono comunque gratuite.

La piattaforma cui collegarsi è https://www.ciaotickets.com/riscoprire-leuropa-festival.

Per tutti gli spettacoli sono disponibili posti per diversamente abili motori prenotabili, comunque, sulla richiamata piattaforma. La prenotazione su piattaforma di un diversamente abile motorio dà diritto anche all’ingresso di un accompagnatore, il quale potrà ritirare il proprio biglietto direttamente nel luogo dell’evento.

Di seguito sono riportate le iniziative in cartellone per cui è prevista la prenotazione:

Un passato senza veli - Le grandi dive del burlesque di Giulia Di Quilio – 12 ottobre - ore 21 - Auditorium del Parco

Pyxie contest europe R US - 13 ottobre - ore 20.30 Auditorium del Parco

Morgan - Il classico Morgan – Morgan meets Angelo Valori & Medit Orchestra - 14 ottobre - ore 21 Ridotto del Teatro Comunale

Rocco Hunt in concerto - 16 ottobre - ore 21 - piazza Duomo

Il programma completo della manifestazione è pubblicato sul sito www.riscoprireleuropa2022.it, dal quale è possibile accedere direttamente al link per prenotarsi agli eventi.