Nuova Acropoli presenta la quarta edizione del festival della Filosofia Attiva

Torna, in centro storico, il Festival della Filosofia Attiva giunto alla sua 4^ edizione.

L'associazione Nuova Acropoli riporta la Filosofia nelle strade, spogliandola della veste accademica e restituendola alla gente nella sua veste utile alla vita.

Il 4° Festival della Filosofia Attiva proposto nei due fine settimana dell’8 e 9 ottobre, e del 15 e 16, lungo c.so Vittorio Emanuele, nello spazio di Largo Tunisia, presenterà giochi, laboratori, escape room e molto altro, con l’intento di far incontrare i giovani con i grandi saggi del passato, in maniera divertente e semplice.

Filosofia è anche amore per la natura e per la città, e con questo spirito domenica 16 ottobre i volontari dell’Associazione invitano i cittadini, alle ore 17.00, a partecipare al plogging urbano, una camminata veloce per le vie del centro storico alla ricerca delle bellezze aquilane e di rifiuti da raccogliere.

Insomma, chi non crede che la filosofia si possa applicare alla vita di tutti i giorni troverà molti spunti di riflessione che potrebbero fargli cambiare idea! Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it