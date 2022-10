Il Teatro Talia di Tagliacozzo torna con grandi sorprese per la stagione 2022/2023

Riprendono le attività del Teatro Talia di Tagliacozzo, con una nuova stagione che non riguarderà la sola prosa, ma anche appuntamenti dedicati alla musica e al cinema. La gestione della nuova stagione 2022/2023 è stata confermata all’Associazione Meta APS e la direzione artistica del cartellone è stata affidata nuovamente al compositore abruzzese Patrizio Maria D’Artista.

La nuova stagione prenderà il via domenica 20 novembre alle 18:00, con il concerto BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, un live show multimediale che attraverso un magico viaggio, ripercorre l'intera storia dei Beatles dal '62 al '70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi e proseguirà domenica 11 dicembre alle 18:00 con Il Tartufo di Molière in occasione del quattrocentesimo anno dalla nascita del più grande commediografo e attore francese. Una produzione NoveTeatro con la regia di Domenico Ammendola.

Domenica 25 dicembre alle ore 18:00 è la volta del cinema, con la proiezione di Corro da te, film italiano del 2022 diretto da Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

L’anno nuovo inizierà invece con la prosa: I Mezzalira- Panni sporchi fritti in casa andrà in scena sabato 07 gennaio alle ore 18:00 con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo e con Adriano Evangelisti per la regia di Raffaele Latagliata.

Gennaio sarà anche il mese che vedrà sul palco del teatro Talia un grande attore amatissimo dal pubblico, Lello Arena, in scena domenica 22 gennaio alle ore 18:00 con Aspettando Godot, di Samuel Beckett e con la regia di Massimo Andrei che avremmo modo di apprezzare sul palco come uno dei protagonisti della pièce che sarà ambientata nella meravigliosa Napoli.

La stagione proseguirà Domenica 12 febbraio alle ore 18:00 con Andrè-A - Tributo a Fabrizio De Andrè il progetto nato alla fine del 2019 da Andrea Fiorentini. Un viaggio in musica, video e poesia trasportati dai brani più belli di Fabrizio De André.

Successivamente il teatro Talia ospiterà, domenica 26 febbraio alle ore 18:00, Debora Caprioglio, Pino Quartullo, Gianluca Ramazzotti con Buoni da Morire di Gianni Clementi, con la regia di Emilio Solfrizzi.

Domenica 12 marzo alle ore 18:00 vedremo in scena in Anteprima Nazionale, Divagazioni e delizie di John Gay con Daniele Pecci la cui produzione è firmata dal Teatro Stabile D’Abruzzo – Teatro Maria Caniglia di Sulmona.

Domenica 26 marzo alle ore 18:00 sarà la volta del film-documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, vincitore del David di Donatello nel sezione miglior documentario.

La stagione di prosa musica e cinema chiuderà domenica 16 aprile alle ore 21:00 con O…tello, O…io! di e con Francesco Paloantoni che vedremo sul palco del Talia insieme a Stefano Sarcinelli, Susy Del Giudice, Fabio Balsamo, Arduino Speranza.

“È per noi una grande gioia poter condividere con voi la nuova stagione di prosa del Teatro Talia di Tagliacozzo 2022/23 organizzata e promossa, per il secondo anno, da Meta Aps in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo” dichiara il Dir. Artistico Patrizio Maria D’Artista.

“Una stagione ricca di novità e di appuntamenti imperdibili: per la prima volta il teatro non ospiterà solo spettacoli di prosa, ma anche di musica e cinema. In pieno accordo con il Sindaco Vincenzo Giovagnorio e l’Assessore alla Cultura Chiara Nanni, abbiamo voluto infatti ampliare l’offerta culturale complessiva e la sua capacità di dialogo con il territorio per un futuro sempre più inclusivo e partecipativo. Vi aspettiamo quindi a Teatro affinché torni ad essere il luogo simbolo dell’esperienza e della condivisione collettiva” .

Biglietti e abbonamenti della stagione 2022/23 del Teatro Talia sono in vendita presso l’info point nel Palazzo Municipale a partire da sabato 8 ottobre 2022 (orari di apertura biglietteria info-point: nelle giornate di martedì/mercoledì/giovedì ore 9:00/12:30, venerdì/sabato ore 9:00/12:30 e dalle ore 17:00/19:00 e domenica ore 9:00/12:30). Sarà sempre possibile acquistare i biglietti online su Oooh.events. L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso l’info-point e comporta l’acquisto di 10 spettacoli, di cui 6 di prosa, 2 di cinema e 2 di musica. Per i biglietti singoli relativi agli spettacoli di Prosa e Musica il costo varia da € 14 ad € 20. Per i biglietti singoli relativi alle proiezioni cinematografiche, il costo è di € 5 per ogni ordine e platea. I ridotti sono accordati per over 65 e associazioni convenzionate. Per gli studenti ed i ragazzi fino ai 25 anni la tariffa unica per Prosa e Musica è di € 10. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro. Per informazioni contattare il numero 329 9339837, collegarsi ai canali social del teatro o al sito www.teatrotalia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .