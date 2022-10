Nazzario Carusi è il nuovo Presidente del Conservatorio Casella

“Non prometto niente, solo di studiare i dossier e che l’unico faro sarà il merito delle cose e soprattutto delle persone” Queste le parole di Nazzario Carusi, il nuovo Presidente del Conservatorio A. Casella dell’Aquila.

Carusi è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni.

Per il neopresidente si tratta di un ritorno in Abruzzo, egli infatti è originario di Celano, impegni di carriera l’hanno portato negli anni a superare il confine della regione Abruzzo, il suo ultimo incarico è stato quello di direttore artistico del concorso Paganini di Genova.

Nazzario Carusi torna in quel conservatorio in cui ha sostenuto gli esami di storia della musica e di armonia quando aveva 15 anni, è lui stesso a raccontarlo, e nel raccontare ha citato gli allora maestri del Conservatorio Casella, Alberto Pironti e Don Donato Martorelli, definendoli due miti.

“Arrivo da musicista fra musicisti” ha affermato Carusi e ha proseguito sostenendo che l’unica chiave di lettura per leggere e interpretare l’Abruzzo si trova nella definizione degli abruzzesi come forti e gentili, ed è proprio nella forza e nella gentilezza che Carusi dichiara di individuare la chiave di lettura per portare Conservatorio il più possibile vicino al territorio