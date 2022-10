Tornano le giornate Fai d'Autunno: 37 proposte in 12 comuni d'Abruzzo

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio”, e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, di cui 37 in 12 comuni d’Abruzzo: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna, e che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it). Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento (box sotto per dettagli).

Con le Giornate FAI d’Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani nell’ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Di seguito l'elenco dei loghi visitabili in Abruzzo:

L'AQUILA (AQ):

• TEATRO COMUNALE CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

• CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

• VISITA SPECIALE: CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO D'ASSISI su prenotazione

GAGLIANO ATERNO (AQ):

• CASTELLO MEDIEVALE

• VISITA SPECIALE AL CASTELLO MEDIEVALE su prenotazione

OVINDOLI (AQ):

• BORGO DI OVINDOLI TRA STORIA E NATURA

• SANTA IONA: SCORCI DI UN PAESE ANTICO

• PASSEGGIATA "AIA DECINA" su prenotazione PASSEGGIATA AL CASTELLO DI SAN POTITO su prenotazione

• PASSEGGIATA NELLA VALLE D'ARANO su prenotazione

GUARDIAGRELE (CH):

• LA GUARDIAGRELE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE, DALL'ENTE MOSTRA ALLA BOTTEGA DI FILIPPO SCIOLI

• PALAZZO BENIAMINO DE LUCIA

• TRA I VICOLI, SULLE ORME DI MODESTO DELLA PORTA, FINO A PALAZZO VASSETTI

CIVITALUPARELLA (CH):

• IL MUSEO DIFFUSO NELL'ANTICO BORGO DI CIVITALUPARELLA

• SENTIERO DELLE PITTURE RUPESTRI

FALLO (CH):

• IL PAESE HOLLYWOODIANO

• IL SENTIERO DELL'ACQUA

QUADRI (CH):

• ARCHEO TREKKING ... IN DIREZIONE TREBULA

• CARTIERA, FUMETTI & CO.

• IL SENTIERO DEI RIFUGI

ORTONA (CH):

• CIMITERO MILITARE CANADESE DI ORTONA

• MUSEO DIOCESANO

MONTEODORISIO (CH):

• BORGO FORTIFICATO DI MONTEODORISIO: IL CASTELLO

• BORGO FORTIFICATO DI MONTEODORISIO: STRUTTURE DIFENSIVE E SCOPERTE INEDITE

• CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

• IL CULTO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: STORIA, ARTE E SPIRITUALITÀ

• MONTEODORISIO NELL’800: LE ANTICHE DIMORE RACCONTANO

ROSCIANO (PE):

• ANTICO BORGO DI ROSCIANO

• CHIESA DI SAN NICOLA

• CHIESA DI VILLA BADESSA - SANTA MARIA THEOTOKOS

• MOSTRA PERMANENTE STORICA ED ETNO ANTROPOLOGICA

• VILLA BADESSA: PICCOLA "OASI ORIENTALE" IN ABRUZZO

TERAMO (TE):

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO:

• OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO

• FONDO ANTICO BIBLIOTECA "GIOVANNA MANCINI"

3 PERCORSI:

• CONOSCERE E SPERIMENTARE: PERCORSO SCIENTIFICO

• CONTEMPORARY SCULPTURE GARDEN: PERCORSO ARTISTICO

• LABORATORI DEL GUSTO: PERCORSO ENOGASTRONOMICO

Maggiori informazioni: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO