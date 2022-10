La Lanterna Magica propone due film alle scuole per parlare di alimentazione e ambientalismo

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” propone agli Istituti Scolastici due giornate per riflettere sul concetto di sostenibilità, affinché i giovani vengano educati ad avere comportamenti più sostenibili nelle azioni quotidiane per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della società attuale, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Ambientali, organizzata dalle Nazioni Unite, giovedì 13 ottobre 2022 gli studenti della Provincia dell’Aquila avranno la possibilità di vedere in streaming il film 40 Days and Nights - Apocalisse finale di Peter Geiger (USA, 2012), che ci racconta di un colossale spostamento della placca tettonica che causa un aumento del livello delle acque marine. Lo scopo della giornata è promuovere una cultura globale di preparazione nel tentativo di prevenire e ridurre l'impatto dei disastri naturali che si verificano nel mondo.

Invece, sabato 15 ottobre 2022 in occasione della Giornata dell’alimentazione, La Lanterna Magica propone agli studenti la visione in streaming del film Inga Lindstrom: Una Blogger in cucina di Ulli Baumann (Germania, 2017) per ricordare l’anniversario della fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, istituita a Québec il 16 ottobre 1945. La pellicola racconta la storia di Jule, una giovane e appassionata foodblogger svedese che, oltre al suo blog, gestisce una scuola di cucina con sua madre.

Un momento di riflessione sulla sostenibilità nelle nostre azioni quotidiane e sulla possibilità di riduzione degli sprechi alimentari. I film saranno accompagnati dall’approfondimento cinematografico di Katiuscia Tomei.