L'ambasciatore d'Abruzzo Palmerini è tornato negli Usa per il Columbus Day

Goffredo Palmerini ambasciatore d'Abruzzo è tornato a New York. L’8 ottobre scorso è arrivato nella Grande Mela, dopo tre anni di fermo a causa della pandemia. Il primo incontro è stato con Mario Fratti, l’insigne drammaturgo aquilano che dal 1963 vive a New York.

E' stata l’occasione per una intensa ed emozionante rimpatriata di racconti e notizie su L’Aquila, la città natale che sta sempre nel cuore di Fratti. Ma anche Valentina, la figlia del grande drammaturgo, affermata autrice e regista teatrale, ha atteso lo scrittore aquilano per approfondire fatti e storia aquilana, apprestandosi a scrivere una pièce che riguarderà L’Aquila, per poi metterla in scena a New York.

Il 9 ottobre, Palmerini ha partecipato alla cerimonia di “Proclamation” del Columbus day, che si è tenuta sotto la statua obelisco di Cristoforo Colombo al Columbus Circle, in Central Park South. E' stata la prima immersione nel programma delle manifestazioni dedicate a Colombo organizzate a New York dalla Columbus Citizen Foundation, che celebrano il contributo delle comunità italiane alla vita culturale, sociale ed economica negli Stati Uniti d’America.

Gli eventi sono proseguiti lunedì 10 mattina con la Messa alla Cattedrale di Saint Patrick e subito dopo con la celebre Columbus day Parade sulla Quinta Avenue. Alla straordinaria e colorata kermesse – gruppi in costume, bande, carri, rappresentanze civili e militari, delegazioni dall’Italia – circa 35mila persone sfilano nella Parata più famosa al mondo, la più imponente manifestazione dell’orgoglio italiano negli States. Un milione gli spettatori lungo il percorso, dalla 44^ alla 72^ Strada, oltre quelli ancor più numerosi che la seguono nelle dirette televisive.

Il 13 ottobre Palmerini ha poi fatto visita al prof. Domenico Accili, direttore del Russ Berrie Pavilion della Columbia University, centro d’eccellenza nella ricerca sul diabete e sull’alimentazione. Il prof. Accili, insigne cattedratico d’origine aquilana e figlio dell’indimenticabile Sen. Achille Accili, nel 2016 è stato insignito dal Consiglio Regionale, per i suoi meriti, del riconoscimento onorario di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo. In programma anche un incontro d’amicizia con Franco Borrelli, caporedattore di OGGI7, il magazine culturale della domenica del quotidiano America Oggi, la più diffusa testata giornalistica in lingua italiana negli Stati Uniti, della quale Palmerini è collaboratore.