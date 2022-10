Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila promossa da CGIL e FLC CGIL della Provincia dell’Aquila, in collaborazione con l’ANPI, organizza per sabato 15 ottobre 2022 l’iniziativa I SENTIERI DELLA MEMORIA.



Da Assergi a Casale Cappelli.



L’iniziativa intende percorrere uno dei sentieri che furono battuti dai nostri partigiani e le nostre partigiane durante la Resistenza, nell’assoluta convinzione che quel patrimonio storico debba trovare attuale e viva collocazione nella memoria collettiva e debba rappresentare un costante monito verso derive che contrastano con i principi ed i valori della Costituzione della Repubblica italiana che nacque proprio da quella lotta.



"Già prevista per la primavera del 2020, rimandata ad oltranza per Covid, l’iniziativa I SENTIERI DELLA MEMORIA assume oggi un valore ancora maggiore perché maggiore è il bisogno di ritrovarci nella Memoria comune." spiega Miriam Del Biondo, referente del progetto.



L’escursione percorrerà la Valle del Vasto, lungo il Torrente Raiale, luogo di grande bellezza e varietà naturalistica, a partire dal centro abitato di Assergi, fino a raggiungere il Casale Cappelli.



Attraverserà boschi di latifoglie che, nella parte più alta della Valle, lasciano il posto a vegetazione di altitudine.



Sarà guidata da Ferdinando Lattanzi che dona all’iniziativa la sua competenza e sarà condotta da Fulvio Angelini, in rappresentanza dell’ANPI, che ci narrerà lungo il cammino, le principali vicende storiche dei luoghi. Oggi questa città ha una ragione in più per voler celebrare l’importanza della memoria.



La Memoria della Resistenza e della Lotta di Liberazione si intreccia e si integra nella Memoria civile più recente che, poche ore fa, ha subito un’ulteriore ferita con la sentenza del Tribunale Civile dell’Aquila che ha riconosciuto il concorso di colpa alle vittime del sisma del 2009.



"Riteniamo che l’esercizio e la trasmissione della Memoria siano dovere di cittadinanza e rappresentino il punto di partenza per continuare ad agire come comunità resistenti. Ci vediamo, dunque, sabato 8 Ottobre 2022 alle ore 9, davanti alla sede del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Con un equipaggiamento adatto per un’escursione di livello E. La camminata non presenta particolari difficolta, è aperta a tutti e tutte e durerà circa 4 ore, comprensive di eventuali pause." conclude Miriam del Biondo.