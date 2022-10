L'Aquila che rinasce a Cinecittà per il workschop "un Welfare per i Creativi"

L’Aquila Che Rinasce, in collaborazione con Roma Film Academy e Roma Creative Hub, ha organizzato per venerdì 14 ottobre, presso il campus di Cinecittà (ingresso: Via Quinto Publicio, 90 - Roma), un workshop/seminario dal titolo “un Welfare per i Creativi”.

L’incontro vuole valorizzare una tra le categorie più colpite dalla pandemia, ovvero gli artisti dal vivo, i musicisti e in generale i creativi, ma anche la categoria del cinema che ancora continua a soffrire.

Corrado Camilli (RCH) e Salvatore Santangelo (RFA) si confronteranno con Valeria Vittimberga (Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali - INPS).

L’incontro sarà anche l’occasione per far conoscere tutte le opportunità e le iniziative che l’INPS - attraverso il fondo PSMSAD - dedicato all’assistenza degli artisti e alla promozione dei progetti in cui si esplicano i loro talenti - mette in campo su questo fronte così importante della ricostruzione economica e sociale del nostro Paese.

Grazie a Streaming World Tv, sarà possibile seguire l'evento anche sulle pagine Facebook: Roma Film Academy e l'Aquila che Rinasce.