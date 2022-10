Inaugurata nuova sede dell'Università dell'Aquila, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo

Taglio del nastro della nuova sede UnivAQ che sorgerà all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo.

Alla cerimonia hanno preso parte il rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, la rettrice del Gran Sasso Science Institute Paola Inverardi e il responsabile della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, Carlo Presenti.

I nuovi spazi all’interno del Tecnopolo ospiteranno: - il centro di eccellenza Ex-Emerge, che promuove la ricerca in ambito ICT per lo sviluppo e l’organizzazione di conoscenze scientifiche avanzate che riguardano l'equipaggiamento tecnologico dei veicoli del futuro), in collaborazione con il consorzio di ricerca Radiolabs. - i locali del progetto Incipict, finanziato con fondi pubblici legati alla ricostruzione e basato sulla collaborazione con il Comune dell'Aquila, con altre Università e Centri di Ricerca e con aziende qualificate.Obiettivo del progetto è lo sviluppo e la sperimentazione di applicazioni e tecnologie innovative nel settore dell’IoT (Internet of things) e delle Smart Cities; - la sede di Territori Aperti, centro interdisciplinare di documentazione, formazione e ricerca, nodo promotore di una rete internazionale di competenze su tutti gli aspetti della prevenzione e della gestione dei disastri naturali, nonché dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite.