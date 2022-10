Cala il sipario sul festival "Riscoprire l'Europa", soddisfatto il sindaco Pierluigi Biondi

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi commenta così il percorso del festival "Riscoprire l'Europa"

“Con la presenza di migliaia di giovani al concerto di Rocco Hunt in Piazza Duomo si è chiusa l’edizione numero zero del Festival Riscoprire l’Europa. Il bilancio dell’iniziativa è assolutamente positivo in ragione del confronto e del dialogo intergenerazionale stimolato dalle diverse iniziative in programma volte ad approfondire le tematiche al centro del dibattito europeo - rigenerazione urbana, transizione ecologica, innovazione, digitalizzazione, istruzione, ricerca e creatività - e soprattutto riscoprire l’anima vera dell’Europa, quella fatta di creatività, cultura, laboriosità, contro quella della tecnocrazia e dell’austerità”, .

“Il coinvolgimento degli istituti scolastici, insieme alla presenza in città di esperti in tematiche ambientali, studiosi, youtuber, blogger, artisti, musicisti e sportivi, ci ha permesso di parlare ai giovani attraverso linguaggi contemporanei e comprensibili, un canale di dialogo tra il mondo informale e le istituzioni che, a partire dal festival, può diventare modello consolidato per azioni comuni verso la città del futuro”.

“La città dell’Aquila e i comuni del comprensorio, che nostro malgrado siamo oramai abituati a chiamare cratere, sono forti e possono sprigionare enormi potenzialità se dialogano e agiscono in sintonia, viceversa entrambi si indeboliscono. Ebbene questa manifestazione ha confermato quanto sia essenziale la coesione e la condivisione”, commentano Gianni Anastasio e Massimiliano Giorgi, rispettivamente sindaco di Pizzoli e sindaco di Montereale, coordinatore e vice coordinatore dei sindaci del cratere sismico del 2009. “La classe dirigente di questo territorio è investita da una doppia responsabilità, ricostruire e offrire un futuro qui ai nostri figli”.

Promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere, il Festival, con ben 38 eventi in otto giorni in città e nel comprensorio, è stato un evento nazionale che ha visto il coinvolgimento di scuole, enti di formazione e ricerca, Università ed enti culturali, artisti e professionisti provenienti da ogni parte d’Italia.