Cavalieri presenta il suo nuovo libro sui 9 Martiri, basato su documenti inediti

Sarà presentato sabato prossimo 22 ottobre alle ore 17:00 presso l’Auditorium del Parco all’Aquila l’ultimo libro dello storico Walter Cavalieri “Processo per i Nove Martiri Aquilani” pubblicato con il sostegno della Fondazione Carispaq.

Il lavoro, nel ripercorrere, la dolorosa vicenda dei Nove Martiri Aquilani, ferita aperta nella memoria e nei sentimenti della città, getta nuova luce sull’eccidio nazifascista avvenuto il 23 settembre 1943; attingendo ad una documentazione sin qui inedita.

Si tratta degli atti del processo, appena desecretati, iniziato due anni dopo il tragico evento e terminato nell’ottobre 1952.

“Nella riproposizione del materiale processuale – scrive Riccardo Lolli nella prefazione al volume - Cavalieri non procede ad una mera ricostruzione dei fatti ma, con una sapiente operazione di montaggio, riesce a rendere godibile un resoconto basato esclusivamente sulla trascrizione dei verbali delle testimonianze, sottratti alla polvere delle carte del tribunale. Lo storico si trova così a lavorare contemporaneamente su due versanti: sui documenti e, indirettamente, sulla memoria dei testi escussi, in quanto a vario titolo coinvolti, cimentandosi su un terreno intrigante ma scivoloso”.

“La Fondazione Carispaq – dichiara il Presidente Domenico Taglieri – ha ritenuto importante sostenere la pubblicazione del nuovo volume del Prof. Cavalieri che offre un contributo significativo nella ricostruzione storica di un drammatico evento che colpì la nostra Comunità. Viene presentato in un momento di grandi tensioni geopolitiche in cui la guerra è di nuovo alle nostre porte e getta ombre oscure su un futuro mai cosi incerto; per questo far conoscere la storia di un passato tanto attuale significa anche educare le giovani generazioni alla cultura della pace”.

Alla presentazione parteciperanno il Prof. Avv. Fabrizio Marinelli, Presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la Professoressa Maria Teresa Giusti docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Chieti – Pescara e la Direttrice dell’Archivio di Stato dell’Aquila Marta Vittorini.

L’attrice aquilana Tiziana Gioia leggerà alcuni passi del volume. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Angela Ciano.