Libro su Marcello Vittorini. Ingegnere, urbanista. Dall’uomo alla città

Venerdì 21 ottobre alle ore 17.30, presso l'editore Gangemi, via Giulia 142, Roma, Valeria Lupo presenterà il volume su Marcello Vittorini. Ingegnere, urbanista. Dall’uomo alla città.

La monografia sviluppa una tesi di dottorato condotta dall' autore (nell'ex dipartimento DAU, ora DICEA) sull' Archivio donato all' Università da Marcello Vittorini, ingegnere, urbanista, personalità di spicco della realtà aquilana e della cultura del secondo novecento; è un “tecnico non neutrale”, che pratica un mestiere dal forte contenuto politico, incentrato sui diritti della collettività e sul ruolo attivo della pubblica amministrazione, in una visione che all’individualismo sostituisce la comunità, al benessere individuale l’equilibrato sviluppo dell’intera società.

Convinto promotore di un’azione costante sul territorio, basata sull’intervento ordinario in contrapposizione alla logica degli interventi straordinari ed emergenziali, opera in quasi tutto il territorio italiano: dall’Abruzzo, la sua terra d’origine a cui rimase sempre profondamente legato, al Lazio e a Roma, che sceglie come patria d’adozione, a Ravenna, dove attua un processo continuo di pianificazione per più di trent’anni, a Napoli dove, oltre all’insegnamento, interviene nella ricostruzione post-sisma,e ancora a Firenze, in Calabria, in Trentino Alto Adige e in Piemonte.

Il volume parte dallo studio e inventariazione dell’Archivio professionale di Vittorini che lui stesso, dopo la dichiarazione di “notevole interesse storico”, ha voluto riportare all’Aquila, donandolo al Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria ( curatore la prof Angela Marino) con la speranza che potesse dare un utile contributo alla rilettura, diffusione e approfondimento della cultura urbanistica e architettonica.

Il suo auspicio ha costituito la traccia della ricerca di Valeria Lupo. che ha voluto indagare il suo pensiero, le opere, le molteplici attività svolte, i modi di intendere la disciplina, all’interno dei fatti e degli episodi salienti dell' urbanistica nel panorama italiano dal dopoguerra ad oggi.Il lungo percorso di questo lavoro apre a ulteriori ricerche e studi. Fra i pesentatori del volume figurano Michele Talia, presidente dell' Istituto Nazionale di Urbanistica, Pierluigi De Berardinis,prorettore dell'Ateneo dell' Aquila, Sergio Zevi, curatore dell' Archivio di Luigi Piccinato.