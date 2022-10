La manifestazione: voci di pace colorano Piazza Regina Margherita

Nel pomeriggio di ieri Piazza Regina Margherita si è colorata dei colori della Pace.

Tra musica e interventi tante associazioni, sigle sindacali e movimenti si sono ritrovati tra i colori dell’arcobaleno.

Le voci della pace si sono levate per gridare ancora una volta “Fuori la guerra dalla storia” e per manifestare la voglia di pace di una parte dell’opinione pubblica che chiede incessantemente che il conflitto fra Russia e Ucraina finisca e che si fermi questa esponenziale corsa al riarmo.

Il sit in, organizzato dal comitato "L'Aquila per la pace", inoltre ha avuto lo scopo di rilanciare la grande manifestazione, organizzata dalla piattaforma “Europe for Peace”, che si terrà a Roma il 5 novembre.

Dopo la grande iniziativa del 23 luglio e le tante mobilitazioni locali, ancora una volta il movimento per la pace scende insieme in piazza per far valere l’idea che un mondo senza armi e senza guerra è possibile, o meglio è l’oggetto del desiderio di un popolo. L’invito rivolto dai pacifisti è quello di uscire dalla logica dei vincitori e dei vinti, dell’amico nemico, per evitare il rischio di venir tutti sommersi da questa atroce violenza che bombarda nazioni e pensieri.

In vista della manifestazione del 5 novembre si stanno organizzando dei pullman, è possibile prenotarsi scrivendo all'indirizzo mail oppure al numero di cellulare WhatsApp 3391700917