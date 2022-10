"Dona un pasto per la dignità", raccolti 800kg di alimenti per le famiglie bisognose

Circa 800 chilogrammi di alimenti, destinati alle famiglie bisognose. Questo è il risultato ottenuto dalla raccolta alimentare che si si è svolta sabato 22 ottobre nel punto vendita Coop di Scoppito.

L’iniziativa è stata organizza dai volontari dell’ associazione aquilana “Dona un pasto per la dignità Odv” in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice dell’Aquila e con il gruppo “MissiOn Amici di San Basilio”.

L’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv” nasce il 7 gennaio 2021 per opera di un gruppo di volontari che sentono la necessità di aiutare le persone più bisognose e da quella data le attività perseguite per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali sono state molteplici, tutte finalizzate all’aiuto del prossimo, sostenendo le persone svantaggiate.

Tutti i membri di questa associazione vivono il volontariato come servizio e per libera scelta, il loro “prezioso” tempo è messo a disposizione di tutte quelle persone che versano in condizioni di povertà e che hanno bisogno di costante aiuto, sul solco del messaggio lanciato qualche anno fa da Papa Francesco: «I poveri sono come maestri per noi. Ci insegnano che una persona non vale per quanto possiede, per quanto ha sul conto in banca. Un povero, una persona priva di beni materiali, conserva sempre la sua dignità. I poveri possono insegnarci tanto anche sull’umiltà e la fiducia in Dio.»